La SE era pensata per l'uso in pista e si presentava profondamente modificata, ben oltre quello che l'aspetto suggeriva: il motore 5.7 era stato potenziato dai 492 CV di base a 525 CV lavorando su iniezione e scarico, il peso ridotto di 125 kg utilizzzando pannelli in carbonio e cristalli laterali in materiale sintetico.

Tra gli elementi distintivi, l'alettone con sezione posteriore regolabile, il cofano motore a saracinesca, i cerchi in lega di magnesio, i freni a disco più maggiorati, il volante più piccolo e diversi sedili.

Delle 150 prodotte, 15 sono state allestite con un kit specifico che le rendeva adatte all'utilizzo agonistico anche se di queste, note come "Jota" (un riferimento all'allegato J del regolamento FIA che Lamborghini ha utilizzato anche in altre occasioni) nessuna ha mai corso. E causa delle modifiche tra cui gli scarichi "aperti", non erano nemmeno omologate per l'uso stradale.