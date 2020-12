Quest'anno Babbo Natale avrà l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda il mezzo da utilizzare per portare i regali ai bambini di tutto il mondo. Dopo la Audi e-tron GT, protagonista di un simpatico spot a tema natalizio, ci pensa ora Bentley (pronta a finire proprio sotto il controllo della Casa di Ingolstadt) a motorizzare il barbuto signore.

La Casa inglese ha infatti presentato la speciale Flying Spur "Reindeer Eight", ispirata alla slitta di Santa Claus e realizzata dal reparto Mulliner, specializzato in personalizzazioni più o meno stravaganti per soddisfare le esigenze dei ricchi clienti della "B" Alata.

Slitta con cavalli

Una caratterizzazione che parte dall'esterno, ricoperto da una speciale vernice rossa chiamata "Cricket Bauble" e realizzata appositamente per la Bentley di Babbo Natale, mentre nella parte inferiore è presente un altrettanto speciale motivo geometrico in scala di grigi, a dare l'effetto della neve che si alza al passaggio dell'auto.

Sulla sommità del cofano scompare poi la classica "B" alata, sostituita da una renna in oro creata con processi di stampa 3D. Effetto oro sono anche i cerchi da 22" con finitura diamantata e lo splitter anteriore in carbonio. Infine la classica scritta V8 sulle fiancate è sostituita dal badge che riporta il nome del modello.

E al posto di Rudolf e compagni la Flying Spur di Babbo Natale è mossa dai 550 CV del V8 biturbo di 4 litri della versione normale, per passare da 0 a 100 km/h in 4,1" e toccare i 318 km/h di velocità massima.

Regali nel lusso

All'interno la Bentley Flying Spur "Reindeer Eight" fa di tutto per mettere a proprio agio Babbo Natale, con sedili riscaldati e massaggianti (d'altra parte deve percorrere 41 milioni di chilometri in 24 ore) in pelle Cricket Bauble con ricami in oro, la plancia in legno con speciale inserto che mostra un panorama innevato.

Non manca anche lo speciale elemento centrale rotante che, appena si accende l'auto, svela il grosso monitor da 12,3" accompagnato da uno speciale suono di campanelli. Un infotainment studiato appositamente per lo speciale cliente, con una funzione che rivela se i vari destinatari dei regali sono stati buoni o cattivi.