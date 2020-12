Se avete in garage la seconda generazione della Mazda MX-5 e desiderate renderla davvero originale, allora il progetto che vi presentiamo è quello perfetto per voi. Si chiama “Tipo 184” e il creatore Anthony Anstead ha aperto le prenotazioni per il kit di conversione che trasforma la piccola Mazda in un’Alfa Romeo 158.

Non è la prima volta che la MX-5 viene presa come base per ridare vita ad auto del passato. Altre officine hanno infatti messo a disposizione dei progetti per trasformare la Mazda in una Corvette C2 o in una Morgan.

Come riportare in vita l’icona

Il kit include delle aggiunte speciali per il telaio, nuovi pannelli per la carrozzeria e ovviamente la struttura per il quadro strumenti. Siamo inoltre sicuri che tanti apprezzeranno il sistema di scarico con otto terminali (quattro funzionanti e quattro finti) che replicano il look del propulsore della 158.

Proprio le caratteristiche del motore diedero il nome all’Alfa Romeo che era equipaggiata con un 1.5 turbocompresso ad 8 cilindri. Di conseguenza, il nome del progetto “184” è dedicato alle MX-5 con motore 1.8 a 4 cilindri.

L’Alfa Romeo 158 debuttò nel mondo delle corse nel 1937. Negli anni seguenti dimostrò di essere una delle migliori della sua classe fino a quando lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale interruppe i gran premi in tutta Europa.

La 158 ritornò nel 1950 per la prima stagione della Formula 1 e si aggiudicò tutte le gare. Nel 1951 Juan Manuel Fangio si mise al volante della 159 (una versione migliorata della 158): il resto è leggenda.

Un kit per pochi

Per il momento il kit non è disponibile in grandi numeri. Anthony Anstead ne ha realizzati appena 10 e chi l’acquisterà potrà assemblare le parti direttamente nella sua officina con tanti di consigli dello stesso ideatore.

Il kit è in vendita a 7.499 sterline tasse escluse (circa 8300 euro al cambio attuale). Ci si può comunque fare un’idea del risultato finale seguendo il documentario “Ant: missione Alfa 158” su MotorTrend.