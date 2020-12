Tra le offerte di dicembre di fine mese, c’è ancora qualche possibilità interessante sui veicoli ibridi ricaricabili, anche per un marchio premium come DS. Una delle proposte riguarda la DS 7 Crossback E-Tense in allestimento Business con cambio automatico e quattro ruote motrici, che può essere acquistata con la formula di noleggio Free2Move Lease dalla durata di 36 mesi e per un massimo di 45.000 chilometri.

Con un anticipo di 6.814 euro, sostituibile con una permuta, si pagano 35 rate mensili da 400 euro, IVA compresa, che includono molti altri costi della vettura: DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale con vettura sostitutiva, assicurazione RCA, incendio e furto.

In più l’ormai nota assicurazione PSAWeCare, nata in tempo di Coronavirus, che tutela gratuitamente per un anno in caso di rischi per sintomi influenzali di natura pandemica.

Questi importi di esempio, che si riferiscono alla Provincia di Milano, non includono dati sull’eventuale rata finale, dal momento che la formula si presta per la sostituzione a fine contratto; inoltre, il calcolo è effettuato sulla base della disponibilità dell’Ecobonus 2019 e dal Decreto Rilancio, controllabile attraverso il sito ministeriale.

Vantaggi

L’offerta è interessante per una crossover molto rifinita come la DS 7, il cui listino è di poco inferiore ai 53.000 euro: l’anticipo si compensa facilmente con una permuta, e le rate di 400 euro comprendono tanti servizi, non ultima l’assicurazione sulla salute per un anno.

È vero che i fondi a fine anno sono soggetti a esaurimento per alcune categorie, ma si può comunque trattare sul valore della rata, trattandosi di un leasing a lungo termine.

Svantaggi

Ad anno nuovo potrebbe arrivare un arricchimento degli incentivi, visto che ormai gli sconti più alti si ottengono quasi solo con le elettriche pure.

Negli esempi mancano i valori dell’eventuale riscatto, comunque piuttosto raro per questo tipo di contratto: se si intende possedere la vettura e tenerla per lungo tempo, meglio scegliere altre formule di finanziamento.

In sintesi

Modello (esempio) DS 7 Crossback E-Tense Business 4x4 Promozione Free2Move Lease Scadenza 31 dicembre 2020 Servizi aggiuntivi DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, assicurazione PSAWeCare per 12 mesi Anticipo/primo canone 6.814 euro Canoni mensili 35 da 400 euro Limite chilometrico 45.000 km Limitazioni e condizioni Dati relativi alla Provincia di Milano; offerta accessibile anche con permuta, con disponibilità di Ecobonus statale