La Porsche Cayman 718 GT4 è forse una delle sportive migliori del pianeta: leggera, con motore centrale, cambio manuale e un tasso di divertimento di altissimo livello.

Un'auto per molti estrema, ma non per Porsche, che sta lavorando alla versione ancora più cattiva e focalizzata sulla pista come la GT4 RS, protagonista di queste nuove foto spia.

Lunga attesa

Annunciata, in maniera non del tutto ufficiale, nel luglio 2019 dal responsabile dello sviluppo del motore boxer, Markus Baumann, la Porsche 718 Cayman GT4 RS si sta facendo attendere più del dovuto e i recenti rumors dicono che la sua presentazione avverrà solo a 2021 inoltrato.

Nel frattempo i test in strada e in pista (suo luogo di caccia ideale) continuano, con le camuffature che rimangono sempre ben presenti a coprire alcuni elementi aerodinamici, ma non l'ala posteriore, ancora più generosa nelle dimensioni rispetto a quella della GT4 normale. Un altro cambiamento non camuffato riguarda le ruote monodado, derivate direttamente dal mondo del motorsport.

Rigorosamente aspirato

Modifiche aerodinamiche accompagnate da un notevole balzo in avanti per quanto riguarda la potenza. Se infatti la Cayman GT4 deve "accontentarsi" 400 CV, la GT4 RS alzerà l'asticella a quota 500 CV, spremuti ancora una volta dallo stesso 4.0 boxer 6 cilindri aspirato.

Aumento di potenza accompagnato da assetto ulteriormente ribassato e irrigidito, scarico rivisto e altre modifiche meccaniche per rendere la GT4 RS ancora più efficace tra i cordoli. Tutto questo naturalmente avrà un prezzo ben superiore rispetto alla GT4, con listino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 130.000 euro.