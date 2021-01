Il debutto della nuova Skoda Fabia è sempre più vicino. Il modello attualmente in vendita è uno dei più vecchi del Gruppo Volkswagen nel segmento B. Seat Ibiza e Volkswagen Polo sono state infatti aggiornate più di recente (e il restyling della Polo è prossimo).

Skoda colmerà presto il gap come dimostrano le foto spia della nuova Fabia che vi abbiamo mostrato alcuni giorni fa e a cui si aggiungono queste ultime immagini. I prototipi sono ancora camuffati a dovere, ma a quanto pare c'è anche la Monte Carlo.

La conferma della Monte Carlo

Le foto mostrano due nuovi prototipi di Fabia. Il bianco sembra una versione più entry level con freni a tamburo, mentre la rossa si distingue per un look più atletico con finiture e cerchi in lega neri.

Tali dettagli, uniti alla presenza dei freni a disco, ci fanno pensare all’allestimento Monte Carlo che identifica le Fabia più sportiveggianti, almeno sul lato estetico. Rispetto alle precedenti foto spia, sono presenti anche dei gruppi ottici rivisti con un design più affilato.

L’impressione è che la Fabia delle foto sia più larga di quella attuale. A confermarlo, sono i quattro sensori di parcheggio posteriore installati sul paraurti posteriore invece dei tre attuali.

Un 1.0 TSI sotto il cofano

La versione Monte Carlo dovrebbe montare il classico 1.0 TSI montato sull’attuale generazione. Il piccolo motore turbo a tre cilindri è disponibile in potenze da 95 e 110 cavalli.

Scordiamoci invece il ritorno della RS. La variante più sportiva della Fabia ha fatto la sua comparsa solo con un’edizione limitata e un motore da 125 cavalli. Nulla a che vedere, comunque, coi 180 cavalli erogati dalla Fabia RS di seconda generazione.

Sicuro, infine, l’arrivo della Fabia Wagon. Skoda non rinuncerà alla declinazione famigliare della Fabia, ma è probabile che se ne parlerà nel 2022.