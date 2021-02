Da quando è stata presentata, era il 2016, l'Alfa Romeo Disco Volante Spyder della carrozzeria Touring Superleggera ha fatto battere il cuori dei tantissimi appassionati della Casa del Biscione. Un modello ispirato alla storia di Alfa e alle concept anni '50, inizialmente destinato a rimanere un'affascinante concept, per poi essere prodotto in appena 7 esemplari.

E proprio l'ultimo esemplare prodotto è stato messo in vendita da Auxietre & Schmidt, a un prezzo assolutamente top secret. Chissà quanti appassionati si staranno mettendo in fila per arricchire le proprie collezioni.

Meccanica doc

Al di là delle mere considerazioni stilistiche, in omaggio al "non è bello ciò che è bello", ma Alfa Romeo Disco Volante Spyder affascina prima di tutto per la sua meccanica, condivisa con un altro gioiello dei Biscione come l'Alfa Romeo 8C.

Sotto le rotondità della scoperta firmata Touring, in posizione anteriore-centrale, batte il cuore del V8 di 4,7 litri da 450 CV e 480 Nm di origine Maserati, abbinato alla trazione posteriore posizione e a un cambio sequenziale a 6 rapporti. I dati ufficiali dicono che si passa da 0 a 100 in 4,2" .

Una vera sportiva con tante raffinatezze stilistiche e meccaniche, come ad esempio il tettuccio ripiegabile in fibra di carbonio ripiegabile, studiato da Touring assieme agli ingegneri Alfa Romeo. Un pannello da riporre comodamente nel bagagliaio e che contribuisce, anche a vettura chiusa, ad abbassare peso e baricentro.

Come nuova

L'esemplare in vendita da Auxietre & Schmidt, con una classica livrea rossa e interni in Alcantara e pelle, sembra appena uscito dall'officina e all'attivo ha appena 3.530 km, certificati. Un pezzo pregiato che, chissà, un domani potrebbe avere un'erede grazie a Stellantis.