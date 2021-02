Dopo le versioni con powertrain ibrido plug-in da 245 CV la gamma di Audi Q3 e Qe Sportback si rinnova nuovamente, questa volta concentrandosi maggiormente in abitacolo con l'arrivo della piattaforma di infotainment MIB 3.

Si tratta del software del Gruppo Volkswagen, già utilizzato su numerosi modelli, nettamente più potente e veloce rispetto a quello utilizzato attualmente.

Comandi vocali e non solo

Una delle novità principali del nuovo sistema di infotainment di Audi Q3 e Q3 Sportback riguarda la possibilità di utilizzare i comandi vocali con linguaggio naturale, per attivare numerose funzioni semplicemente pronunciando la parola di attivazione "Hey Audi". Inoltre è presente anche Alexa, l'assistente vocale di Amazon, per richiedere numerose informazioni e gestire - se presente - vari elementi della propria casa.

Tutte funzionalità rese possibili dalla sim integrata nell'auto, grazie alla quale si possono utilizzare differenti servizi di connettività come, ad esempio, navigatore satellitare con aggiornamenti in tempo reale sullo stato del traffico e aggiornamenti over the air automatici. Al rinnovamento del software viaggia di pari passo anche un aggiornamento hardware, con prese USB di tipo C.

Il diesel entry level

Le novità riguardano anche la gamma motori, col 2.0 diesel delle Audi Q3 e Q3 Sportback 35 TDI disponibile anche in abbinamento al cambio manuale a 6 marce. Il motore da 150 CV permette così di abbassare le emissioni in un range compreso tra 134 e 145 g/km, con consumi medi dichiarati tra i 5,1 e i 5,5 litri ogni 100 km. Dati che per la Sportback diventano 133 - 147 g/km e 5,1 - 5,5 litri ogni 100 km. Il prezzo d'attacco è fissato a 36.100 euro per la Q3 e 39.750 per la Q3 Sportback.

Anche la top di gamma (escludendo le RS) 45 TFSI si aggiorna e vede salire la potenza del suo 2.0 turbo benzina da 230 a 245 CV, con coppia che guadagna 20 Nm e arriva così a 370. Il listino per Q3 e Q3 Sportback parte rispettivamente da 45.450 e 49.100 euro.