Il debutto della nuova generazione della Nissan Qashqai è sempre più vicino. Per colmare l’attesa in vista della presentazione del 18 febbraio, Nissan ha rilasciato un nuovo video teaser in cui vengono mostrati i fari posteriori del SUV.

Dopo aver scoperto l’impronta visiva dell’anteriore in un altro teaser della Qashqai, quindi, abbiamo un’idea sempre più precisa di come sarà la nuova Nissan.

Innovazione nel design e non solo

Oltre alla forma con sviluppo orizzontale dei fari, nel video viene mostrato velocemente anche il design dei montanti. Qui si riconoscono le finiture nere che sono in contrasto col colore della carrozzeria. Si confermerà così l’impostazione bicolore presente anche nell’attuale gamma del SUV.

Nei precedenti teaser, Nissan aveva mostrato anche i nuovi interni della Qashqai. La plancia è stata rivista e ospita il touchscreen da 12.3” del sistema d’infotainment con pochi comandi fisici. Rinnovati anche i rivestimenti coi sedili che possono contare su pelle traforata e un elegante disegno a forma di diamante.

Si converte all’ibrido

Le più grandi novità saranno sotto al cofano della Qashqai. Al debutto saranno disponibili anche varianti mild hybrid 1.3 a benzina da 140 e 158 CV abbinabili ad un cambio manuale a 6 rapporti o ad un cambio a variazione continua CVT.

In un secondo momento debutterà la tecnologia full hybrid E-Power. Questa nuova soluzione consiste in un 1.5 a benzina da 157 CV abbinato ad un motore elettrico da 190 CV. L’unità termica funge esclusivamente da generatore , mentre le ruote sono mosse dal motore elettrico. Nel nostro approfondimento dedicato vi spieghiamo come funziona il sistema ibrido di Nissan.