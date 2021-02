Un SUV compatto come la Seat Ateca non può non far parte delle promozioni di febbraio: infatti Seat propone soluzioni per tutti i modelli della gamma, ma quella dalla rata più bassa è la Nuova Ateca 1.0 TSI 110 CV Reference, che è il modello di attacco, anche se già dotato di optional interessanti, dai fari Full LED al front assist con rilevamento pedoni, fino al Climatronic bi-zona.

Partendo da un listino scontato di 19.250 euro, esclusa IPT, si versa un anticipo di 3.488,40 euro, e seguono quindi 35 rate da 169 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,19%). La rata finale, corrispondente al valore futuro garantito, ammonta a 11.817,56 euro, come al solito rifinanziabile, o utilizzabile come anticipo per una nuova vettura. Nel totale sono compresi due anni di garanzia, che si aggiungono ai due di legge, fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Con il contributo delle Concessionarie Seat, e senza necessità di rottamazione, si ottiene un ribasso del listino di circa 4.900 euro: non male per un modello che, pur essendo alla base della gamma, ha comunque una buona dotazione di partenza. La rata di 169 euro mensili per tre anni è interessante, così come sono un buon vantaggio i quattro anni di garanzia inclusi nel pagamento.

Svantaggi

Facile aggiungere qualche costo in più, tra oneri finanziari e accessori. Occorre valutare bene se conviene partire dal modello base, dalla rata particolarmente bassa, o cercare tra le altre offerte di modelli più costosi, ma anche più accessoriati e dai motori più brillanti.

In sintesi

Modello (esempio) Seat nuova Ateca 1.0 TSI 110 CV Reference Promozione Finanziamento con maxi rata Scadenza 28 febbraio 2021 Listino scontato 19.250 euro Servizi aggiuntivi Due anni di garanzia aggiuntivi fino a 40.000 km Anticipo 3.488 euro Rate 35 da 169 euro TAN 3,99% TAEG 5,19% Maxi rata finale (VFG) 11.817,56 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Con il contributo delle concessionarie aderenti