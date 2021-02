La gamma R di Volkswagen è pronta ad allargarsi con un nuovo modello. Dopo Golf, Tiguan e T-Roc, alcune nuove foto spia ci suggeriscono l’arrivo della Golf Variant R. Vi avevamo parlato della wagon sportiva ripresa nei test al Nürburgring e i nuovi scatti confermano che Volkswagen è al lavoro su una famigliare tutto pepe.

Le foto ritraggono il prototipo sulle strade ghiacciate e innevate vicino al Circolo Polare Artico. Le case portano spesso in questi luoghi le proprie auto per metterne al limite le capacità di trazione e affidabilità.

Per le famiglie sportive

Dal punto di vista estetico, la R si distingue per un assetto ribassato e per cerchi in lega più aggressivi che ne esaltano il carattere sportivo. Tra le razze s’intravedono anche le grandi pinze freno di colore blu. Il frontale si distingue invece per una parte inferiore più sportiva con un’ampia mascherina e due larghe prese d’aria ai lati.

A “tradire” la vocazione racing della Golf Variant sono anche i quattro terminali di scarico posteriori che riprendono lo stile di quelli della versione hatchback.

Non sappiamo se, come per la variante compatta, anche la wagon potrà contare sul rombante impianto di scarico Akrapovic.

Cuore di famiglia

La Variant dovrebbe essere imparentata con la Golf R anche per il propulsore. La wagon Volksawagen si affiderà al 2.0 TSI a 4 cilindri in grado di sprigionare 320 CV e 420 Nm.

In abbinamento al motore turbo, nella “hatchback” c’è un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti e la trazione integrale 4Motion. Le prestazioni garantite sono da vera supercar con una velocità limitata a 270 km/h e uno scatto 0-100 km/h di 4,6 secondi. Chissà inoltre se anche la Variant potrà contare sulla Drift Mode per alcune derapate in famiglia…

In ogni caso, il fatto che il modello continui i test con poche mimetizzazioni, ci fa pensare che l’annuncio sia davvero imminente.