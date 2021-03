La famiglia N di Hyundai è vicinissima ad accogliere un nuovo membro. Dopo il debutto della i30 N e l’aggiunta dell’i20 N, la prossima sportiva della Casa sudcoreana sarà la Kona N. Il crossover “cattivo” si era mostrato per la prima volta qualche mese fa con vistose camuffature e un coinvolgente video d’annuncio di Hyundai.

Ora però abbiamo le prime immagini senza mimetizzazioni che svelano molto del SUV sportivo.

Look di famiglia

I giochi di luci e ombre delle immagini teaser non ci danno la possibilità di apprezzare appieno le forme del nuovo crossover. Possiamo però cogliere meglio tanti dettagli che erano coperti dagli adesivi.

La Kona appare ancora più muscolosa con un frontale alto che ingloba la mascherina nera e il badge “N”. Nel posteriore troviamo l’alettone e un nuovo diffusore più grande rispetto a quello degli altri allestimenti. In aggiunta, il crossover riprende una serie di dettagli estetici dalla i30 N, la capostipite della famiglia di sportive Hyundai.

Prima di tutto, sono presenti le finiture rosse che corrono lungo tutta la parte inferiore della carrozzeria. Ci sono poi gli elementi in nero lucido come gli specchietti e lo stesso alettone. Non manca, infine, il caratteristico terzo stop di forma triangolare, mentre i terminali maggiorati sembrano gli stessi della nuova i30 N.

Nelle immagini non si vedono gli interni, ma ci aspettiamo soluzioni simili rispetto alla i30 N, come, ad esempio, i sedili sportivi N Light Seats con logo N illuminato sullo schienale.

Fino a 280 CV

Non ci sono informazioni ufficiali nemmeno sulla motorizzazione. È però molto probabile che sotto al cofano della Kona N troveremo le due varianti del 2.0 turbo da 250 e 280 CV abbinati ad un cambio manuale a 6 marce o al nuovo automatico a doppia frizione a 8 rapporti.

Saranno sempre presenti varie modalità di guida tra cui la N Mode che trasforma l’assetto dell’auto rendendola pronta per la pista. La presentazione ufficiale della Kona N sembra davvero imminente.