La Jeep Wrangler 4xe si prepara al lancio in estate con un allenamento speciale. La First Edition è già ordinabile sul sito ufficiale di Jeep ed è la versione più completa della prima Wrangler ibrida plug-in.

La dotazione della First Edition è composta da una di serie esclusiva di accessori estetici e servizi aggiuntivi.

L’edizione più completa

Esternamente la Jeep Wrangler 4xe First Edition si presenta con dettagli Granite Crystal, cerchi in lega da 18”, fari Full LED e la copertura rigida per la ruota di scorta posteriore. L’abitacolo è invece caratterizzato da finiture specifiche, plancia rivestita in pelle con cuciture a contrasto e tappetini neri dedicati.

La First Edition si presenta inoltre con un set di soluzioni per la ricarica, ovvero la easyWallbox per la ricarica domestica e il cavo Mode 3 per la ricarica pubblica. Nella dotazione troviamo anche un kit completo per la cura della vettura firmato da Mopar. Questo è composto da un Cargo Organizer per il vano di carico e un telo copriauto. La garanzia dell’auto è estesa dai due anni di partenza fino ai cinque complessivi.

Infine, si aggiunge Jeep Wave, il programma di fidelizzazione della Casa americana che prevede una serie di servizi compresi nel prezzo dell’auto. Tra i servizi inclusi troviamo i primi due tagliandi di manutenzione programmata presso le concessionarie Jeep, l’assistenza stradale disponibile 24/7, il servizio clienti dedicato e un accesso privilegiato agli eventi del brand.

Dotazione di bordo e motorizzazione ibrida

A livello tecnologico troviamo sempre il sistema d'infotainment U-Connect da 8,4” con touchscreen e compatibilità AppleCarPlay e Android Auto. Presenti anche il display del computer di bordo da 7” e l’impianto audio Alpine a 9 altoparlanti con subwoofer da 552 W.

La dotazione di sicurezza prevede di serie l’Adaptive Cruise Control, il Forward Collision Warning Plus, il Blind Spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera posteriore e la telecamera frontale, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema Keyless e gli specchietti retrovisori elettrici.

La First Edition conserva tutte le novità tecniche della Wrangler 4xe. La prima Wrangler ibrida plug-in ha un motore 2 litri turbo a benzina unito a due unità elettriche capaci di produrre una potenza combinata di 380 CV. Grazie all’architettura plug-in, la Wrangler 4xe può viaggiare nella sola modalità elettrica fino a 50 km e sfruttare la trazione integrale per muoversi con agilità nel fuoristrada.

La Jeep Wrangler 4xe “First Edition” è disponibile nelle colorazioni Black, Granite Crystal e Bright White. L’arrivo nelle concessionarie è previsto entro l’estate.