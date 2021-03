Dopo l’introduzione dell’allestimento Sportline, la gamma della Enyaq iV si allarga. Il SUV elettrico è ora proposto nella nuova variante 50 equipaggiata con una batteria da 55 kWh che alimenta il motore elettrico da 148 CV montato sull’asse posteriore. La Enyaq 50 iV si aggiunge quindi alle già presenti 60 e 80.

Tutta sulla versione 50

La nuova versione del SUV ceco passa da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi con una velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h, esattamente come le versioni più potenti. L’autonomia massima nel ciclo WLTP è di 361 km (414 per la 60 e 537 per la 80).

La dotazione di serie della 50 comprende luci LED anteriori e posteriori, sistema di avviamento senza chiave KESSY e climatizzatore automatico bi-zona. Di serie anche l’interfaccia per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto con connettività anche wireless (per i dispositivi compatibili) e il display sulla plancia da 10”.

Sul piano della sicurezza, la Enyaq 50 iV propone 7 airbag, sistema Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia, Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di pedoni e biciclette e il sistema di chiamata automatica d’emergenza con Service Proattivo. La Enyaq 50 iV è già disponibile in concessionaria al prezzo di 35.950 euro e può usufruire degli ecoincentivi statali e regionali.

L’allestimento Executive

L’altra novità nella gamma Enyaq iV riguarda le versioni 60 e 80 che sono ora disponibili anche nel ricco allestimento Executive. Nell’equipaggiamento di serie troviamo anche la vernice metallizzata o perlata, il navigatore con servizi online inclusi per 3 anni, il volante riscaldabile con le palette per gestire l’intensità della frenata rigenerativa e il selettore delle modalità di guida.

Completa anche la dotazione di sicurezza che include il Side Assistant per il monitoraggio dell’angolo cieco e il Rear Traffic Alert con Exit Warning per il controllo dell’auto in fase di retromarcia. In quest’ultimo sistema, l’auto frena automaticamente in caso di rischio di collisione e avvisa dell’eventuale pericolo prima dell’apertura delle portiere. Sulla versione Executive trova spazio anche il cruise control adattativo con mantenimento attivo della distanza di sicurezza.

I listini Executive di Enyaq 60 iV e Enyaq 80 iV partono rispettivamente da 42.300 e 48.450 euro. Secondo Skoda, questo allestimento offre uno sconto del 16% sul costo delle singole dotazioni.

Skoda Enyaq iV Sportline

Il top di gamma rimane la versione Sportline che completa l’estetica del SUV con numerosi dettagli sportivi (tra cui l’assetto ribassato) e un abitacolo caratterizzato da rivestimenti scuri e sedili sportivi. In questo caso, il prezzo delle versioni 60 e 80 è rispettivamente di 44.550 euro e 50.350 euro.