Cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5 mila euro, anche per multe e bollo auto non pagati, tra il 2000 e il 2010 e solo per chi rientra in un tetto di reddito Irpef di 30 mila euro.

Sarebbe quanto previsto (in attesa del comunicato ufficiale) dal Decreto Sostegni varato stasera dal governo Draghi nella riunione fin qui più sofferta del Consiglio dei ministri, inizialmente prevista alle ore 15 e poi slittata di parecchie ore proprio per il braccio di ferro tra i partiti sul nodo della "rottamazione" delle pendenze fiscali.

Il premier, Mario Draghi, ha sottolineato in conferenza stampa che:

Questo in effetti è un condono ma di multe di oltre 10 anni fa, che noi abbiamo contenuto nell'importo di 5.000 euro» che al netto di sanzioni varie «corrispondono a circa a 2.500 euro» e «dentro un tetto, uno scaglione di reddito per cui questo azzeramento» permette «all'amministrazione di perseguire la lotta all'evasione in modo più efficiente».

Il presidente del Consiglio ha spiegato che con lo stralcio delle cartelle disposto dal Decreto Sostegni, un provvedimento da 32 miliardi di euro, ci sarà anche "una parte che prevede una modifica della riscossione, una piccola riforma della riscossione, del controllo e dello scarico" delle cartelle. "Senza - ha aggiunto spiega - in un paio di anni avremmo avuto ancora milioni di cartelle da dover esigere".

Il tira-e-molla dei partiti

Secondo le ricostruzioni più accreditate delle agenzie di stampa, lo slittamento del Consiglio dei ministri (con tanto di summit pregresso tra Draghi e la Lega) sarebbe derivato proprio dall'esigenza di trovare una mediazione tra le posizioni della Lega e di Forza Italia, ancorate sulle ipotesi circolate in bozza (rottamazione fino a 5 mila euro senza limiti di reddito e fino al 2015), e quelle degli altri partirti della coalizione di governo, meno favorevoli a un condono di così ampia portata.

Bisognerà vedere ora se in sede di conversione il contenuto del Decreto verrà modificato significativamente sul tema del condono fiscale e se ci sarà bisogno di uno più decreti attuativi per rendere operativo il provvedimento.