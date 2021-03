Si aprono il 22 marzo gli ordini per la Renault Arkana, il primo SUV coupé della Casa della Losanga e anche, in generale, il primo modello con questa particolare ma sempre più richiesta variante di carrozzeria ad avere un prezzo alla portata di tanti.

Per la versione d’accesso sono richiesti infatti 30.350 euro. Gli allestimenti sono due e un'altra informazione molto interessante per il mercato è il fatto che la Arkana è proposta con due motorizzazioni ibride, una di tipo mild-hybrid e una di tipo full hybrid entrambe basate sul 1.3 benzina quattro cilindri che, rispettivamente è capace di 140 CV (ad ottobre 2021 arriva anche il 160 CV) e di 145 CV.

La dotazione di serie è al top

Il primo allestimento, Intense, offre già di serie tutti i dispositivi di ausilio alla guida come il cruise control adattivo, il sensore per l’angolo cieco, i fari full LED, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenitore attivo di corsia oltre che la retrocamera e sensori di parcheggio posteriori e anteriori. Con 600 euro in più si può avere il sistema Highway e Traffic Jam Companion, che fa salire il livello di guida autonoma al 2.

Sul versante del comfort e della vita di bordo, sono di serie la ricarica ad induzione per il telefono, 4 prese USB, la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay, il climatizzatore automatico e il sistema d’infotainment con schermo verticale centrale da 9,3” e cruscotto digitale da 10”.

L’allestimento R.S. Line, oltre ad una serie di caratterizzazioni estetiche specifiche e sportiveggianti per gli interni e per gli esterni, come dei cerchi in lega esclusivi da 18”, aggiunge il sistema di parcheggio automatico e i sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente.

Per quanto riguarda le opzioni a richiesta ci sono cinque pacchetti: Pack Easy Parking (400 euro, solo per Intense), Pack Winter (300 euro, solo per Intense), Pack Winter Plus (600 euro, solo per Intense), Pack Bose (850 euro), Pack Style R.S. Line (700 euro, solo per R.S. Line).

Tra la lista di accessori figurano poi il già citato Highway and Traffic Jam Compaion, il tetto nero con retrovisori scuri, il tetto panoramico, la vernice metallizzata (anche con tinta speciale), gli interi bi-tono e il ruotino di scorta.