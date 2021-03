Chi ricorda la Nissan Patrol, grande SUV fuoristrada giapponese venduto in passato anche in Europa, non è più giovanissimo perché sono ormai più di vent'anni che non frequenta i nostri listini.

L'enorme 4x4 che supera i cinque metri di lunghezza è però ancora vivo e vegeto, venduto in Nord America col nome di Armada e in Medio Oriente col suo appellativo originale. Proprio da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ci arriva la notizia del lancio di Nissan Patrol Nismo 2021, secondo restyling della potente versione con motore V8 che ora sprigiona 428 CV e 560 Nm di coppia.

Un gigante per i deserti arabi

I ricchi clienti arabi possono ora godersi questa immensa Nissan Patrol Nismo 2021 che oltre al propulsore potenziato presenta un kit carrozzeria sportivo e cerchi da 22" che non la fanno di certo passare inosservata. Altri dettagli unici di questa versione vitaminizzata a firma Nismo (Nissan motorsport international limited) sono i fari fendinebbia a LED inspirati alla Formula 1, il diffusore di coda affiancato da due terminali di scarico e la griglia anteriore a nido d'ape con logo Nismo sottolineata da uno spoiler rosso.

Il motore è un 5.6 V8 aspirato che esprime 28 CV più della Patrol V8 standard, sempre abbinato ad un cambio automatico a 7 marce. A livello di assetto la cura Nismo ha riguardato l'utilizzo di molle e ammortizzatori Bilstein che promettono di dare più precisione di guida a questo gigante della strada che pesa comunque quasi 2,7 tonnellate. Ricordiamo che la Nissan Patrol ha la classica impostazione costruttiva da fuoristrada puro di grandi dimensioni, ovvero con telaio portante a longheroni collegato alla carrozzeria.

Costa l'equivalente di 88.000 euro

Nell'abitacolo di Nissan Patrol Nismo 2021 ci sono ulteriori affinamenti che portano il marchio del reparto sportivo, anche se la plancia e i comandi lasciano trasparire l'anzianità di progetto di questa sesta generazione di Patrol (codice Y62) presentata nel 2010 e sottoposta a già a due restyling, l'ultimo nel 2019.

L'ultima evoluzione sportiva dello storico modello nato nel 1951 ci propone in questo caso il doppio schermo sulla consolle centrale, un trionfo di pelle nera e Alcantara rossa, ipianto audio Bose a 13 altoparlanti e connettività Apple CarPlay e Android Auto.

Il prezzo della Patrol Nismo restyling, disponibile in diversi mercati del Medio Oriente, è fissato in 385.000 dirham, vale a dire circa 88.000 euro al cambio odierno.