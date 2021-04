La Jaguar F-Type cambia il suo abito nella speciale versione R-Dynamic Black. La sportiva inglese da sogno ha un look ancora più sportivo alle versioni Coupé e Convertible e una serie di equipaggiamenti aggiuntivi che vanno a completare la dotazione di bordo e tecnologica.

I dettagli che fanno la differenza

La F-Type R-Dynamic Black si riconosce per gli elementi estetici del Black Pack. La linea si distingue per cerchi in lega da 20” a cinque razze con finiture in nero lucido offerti esclusivamente per questo modello. Il set di cerchi è abbinabile alle colorazioni Santorini Black, Eiger Grey e Firenze Red.

L’abitacolo a due posti della Jaguar presenta i sedili Performance regolabili elettricamente in 12 modalità e rivestiti in pelle Windsor. La selleria è proposta nella colorazione Ebony con cuciture a contrasto Light Oyster o in quella Mars con cuciture Flame Red.

Non mancano poi i numerosi dettagli, tra cui i rivestimenti in tessuto scamosciato e gli elementi in alluminio satinato, che contribuiscono a creare un ambiente ricercato e lussuoso. Il cuore tecnologico della F-Type R-Dynamic Black rimane l’Interactive Driver Display da 12,3” al centro della plancia da cui si può comandare ogni aspetto dell'auto.

Per le versioni da 300 e 450 CV

Il nuovo allestimento è abbinabile a due delle tre motorizzazioni della F-Type, le quali sono supportate da un cambio automatico a 8 rapporti Quickshift con paddles al volante. La prima è il 2 litri turbo a quattro cilindri da 300 CV con trazione posteriore e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,7 secondi.

Salendo di potenza, si trova il 5.0 V8 sovralimentato da 450 CV con coppia di 580 Nm abbinato alle varianti a trazione posteriore e integrale. In questo caso, la velocità massima passa dai 250 km/h della 2.0 ai 285 km/h con uno scatto 0-100 km/h di 4,6 secondi.

Il top di gamma rimane l’estrema F-Type R disponibile solo con trazione integrale. Qui il V8 raggiunge i 575 CV e 700 Nm con un’accelerazione di 3,7 secondi nello 0-100 km/h e una velocità massima di 300 km/h limitata elettronicamente.

La F-Type R-Dynamic Black è già configurabile sul sito ufficiale di Jaguar. Il prezzo di partenza dell’allestimento è di 78.410 euro, mentre il resto della gamma parte da 66.380 euro.