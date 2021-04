Ci è già capitato di vedere una Volkswagen Tiguan in abiti sportivi. Ne è un esempio la versione R con un 2.0 da 320 CV e un assetto ribassato per chi desidera combinare le prestazioni con la praticità di un SUV. Negli Stati Uniti c’è chi ha osato ancora di più mettendosi al lavoro sulla precedente generazione della Tiguan.

Vi presentiamo quindi la SE R-Line Black RiNo Concept di Jamie Orr. Il nome è piuttosto lungo, ma c’è una ragione precisa visto che riprende le iniziali del quartiere Riverside North di Denver, in Colorado, dove l’auto è stata concepita. SE e R-Line, invece, sono rispettivamente l'allestimento e il pacchetto estetico equipaggiati dalla speciale Volkswagen.

Incollata all’asfalto

Guardando le foto si capisce che questa Tiguan fa davvero sul serio. Il cambiamento più evidente è l’altezza da terra che si può modificare agendo direttamente sulle sospensioni regolabili. Le fiancate hanno un look più sportivo non solo grazie alle nuove minigonne, ma anche per i cerchi in lega da 20” color antracite.

Le “scarpe” di questa Volkswagen fanno ancora più impressione visto che stiamo parlando di pneumatici con una larghezza di 285 mm, 50 mm in più del modello originale.

Ovviamente non mancano dei freni più grandi con pinze a sei pistoncini e dei terminali di scarico in acciaio inox firmati da Borla.

Non rinuncia alla versatilità

Oltre agli scarichi, notiamo l’insolita accoppiata composta da tre spoiler (integrati tra di loro) e da un portabici. Il proprietario, infatti, vista la passione per le due ruote, non ha voluto rinunciare alla praticità della Tiguan.

Le altre aggiunte si trovano nel bagagliaio che è stato riprogettato con nuovi ganci e reti per ospitare i principali accessori di un ciclista, tra cui l’immancabile casco e una pompa di gonfiaggio. Nell’abitacolo, Orr ha sostituito il pomello del cambio e ha impreziosito gli interni con dei rivestimenti in Alcantara.