Ci sono offerte in aprile che non riguardano auto con motorizzazione elettrica o ibrida: ad esempio, la Mitsubishi Outlander, che viene proposta con sconto sul listino, rate piuttosto basse e maxi-rata finale, ma anche con cinque anni di garanzia.

Una Mitsubishi Outlander 2.0 Intense 2WD MY20, dal costo di 30.670 euro, può essere acquistata a partire da 22.650 euro; l’anticipo è di 7.100 euro, mentre le 35 rate mensili ammontano a 248,77 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,68%). Al termine, la rata finale è di 10.427,8 euro, con le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Oltre alla garanzia estesa della Casa, si possono aggiungere alle rate del finanziamento i pagamenti dei premi di varie assicurazioni facoltative, come Creditor Protection, Credit Life oppure Kasko e assistenza pneumatici.

Vantaggi

Anche le grandi SUV a benzina, normalmente escluse dagli incentivi statali, possono essere oggetto di promozioni, e questo indipendentemente dalla rottamazione o dalla permuta. Interessanti la garanzia più lunga del periodo di rateazione, e la possibilità di aggiungere servizi assicurativi.

Svantaggi

Gli oneri finanziari incidono un po’ sul credito, come ad esempio i 399 euro di istruttoria o i 3 euro di incasso rata; attenzione anche agli accessori in più che potrebbero essere compresi nelle vetture in offerta: è sempre necessaria la contrattazione con la Concessionaria.

In sintesi