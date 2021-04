A distanza di due anni dalla presentazione, la Panther riceve un aggiornamento che ne affina la meccanica. Il modello, prodotto dalla modenese ARES Design, è conosciuto anche come Panther ProgettoUno ed è una sorta di tributo alla celebre De Tomaso Pantera degli anni ’70.

La Panther si basa su una Lamborghini Huracan, ma ha un look e un abitacolo completamente diversi dall’auto di partenza.

Nuove sensazioni al volante

Dal punto di vista estetico, la versione 2021 si riconosce per i nuovi cerchi in lega di alluminio da 21”. Come si diceva, però, le novità più sostanziose sono quelle meccaniche.

Partendo dalla trasmissione, sulla Panther troviamo un particolare sistema chiamato Leva Cambio Manuale Elettroattuata, il quale lavora come un cambio automatico sequenziale. Tuttavia, la leva posizionata nel tunnel centrale mantiene l’impostazione ad “H” tipica di una trasmissione manuale. In questo modo, si ha la sensazione di guidare effettivamente un’auto “vecchia scuola”.

Un altro importante aggiornamento riguarda l’impianto di scarico che è configurabile nelle tre modalità Corsa, Strada e Pista per cambiarne il sound. Inoltre, è stato ottimizzato il flusso dei gas di scarico consentendo di migliorare sensibilmente le prestazioni.

A tal proposito, sotto il cofano trova sempre posto il 5.2 V10 da 650 CV e 600 Nm derivato dalla Huracan.

Una supercar su misura

A presentare la rinnovata Panther è il direttore tecnico di ARES Design Andrea Donati: “Mettiamo sempre l’esperienza di guida dei clienti al centro dello sviluppo delle nostre auto”, dichiara Donati. “La nuova trasmissione combina le sensazioni di un cambio manuale con l’emozione di una supercar. Gli aggiornamenti allo scarico, invece, producono un sound coinvolgente e personalizzabile dal guidatore”, ha aggiunto il dirigente di ARES.

In precedenza, Ares aveva annunciato la produzione di soli 21 esemplari della Panther e non sappiamo quanti ne siano stati già venduti. In ogni caso, il prezzo di partenza è di 615 mila euro, senza considerare le numerose personalizzazioni disponibili.