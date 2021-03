Il lusso della Bentley Mulsanne è ora ancora più esclusivo grazie ad Ares. Per promuovere la sua creazione avviata nel 2018 in tiratura limitatissima, l’azienda modenese ha portato la sua Mulsanne Coupé sulle colline emiliane e nel centro di Modena in un video che esalta il legame tra l’auto e le origini italiane di Ares.

Il lavoro degli ingegneri ha permesso di creare una Bentley unica nel suo genere, con interni raffinati e una motorizzazione V8 potenziata.

Quando il lusso inglese non basta

L’Ares Design Coupé for Bentley Mulsanne (questo il nome completo del modello) è prodotta interamente a mano su ordinazione in una serie limitata nello stabilimento di Ares a Modena.

La Mulsanne di base è quanto di più vicino ad una limousine visto il passo lunghissimo e le ampie portiere posteriori. Per questo progetto, però, Ares ha deciso di trasformare l’ammiraglia quattro porte in un’elegante coupé.

Il processo può sembrare banale, ma per convertire un’auto di questo tipo è necessario un lavoro molto lungo e complicato. Ares dichiara infatti che sono necessari circa 3-4 mesi.

Per ottenere la configurazione a due porte, gli ingegneri hanno rimosso il padiglione posteriore e il tetto e li hanno sostituiti con nuove sezioni in alluminio. Anche il montante B è stato riprogettato e spostato indietro per permettere l’installazione di portiere più lunghe.

Sono state inserite nuove protezioni antiurto su entrambe le portiere anteriori per mantenere identica la sicurezza di bordo e per ottenere l’omologazione presso il TüV tedesco.

Un salotto a 300 all’ora

Nel video vengono mostrati anche i lussuosi interni. Naturalmente, come la carrozzeria, anche la selleria è stata rivista da Ares. L’abitacolo è rifinito in pelle colore crema, legno italiano e fibra di carbonio.

La strumentazione di bordo è rimasta identica. Nella plancia troviamo sempre lo schermo da 8” del sistema d’infotainment e i comandi nella zona inferiore, mentre il cruscotto è di tipo misto con computer di bordo centrale e indicatori analogici dal “gusto classico”. A completare la dotazione ci pensa l’impianto audio da 14 altoparlanti con due subwoofer che garantisce un’esperienza sonora adeguata al livello dell’auto.

L’Ares Design Coupé è mossa da un 6.8 V8 biturbo da 608 CV e 1.200 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico ad 8 rapporti e con una velocità massima di 296 km/h. Si tratta di un miglioramento di circa 100 CV e quasi 200 Nm rispetto ad una Mulsanne originale. Col nuovo motore, quindi, anche l’esperienza di guida è destinata ad essere ancora più coinvolgente.