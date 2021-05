Esistono diversi tipi di preparatori: c'è chi esagera quando si tratta di aumentare la potenza e, poi, c'è chi si sbizzarrisce cambiando completamente lo stile e il look esterno.

Carlex Design, tuner polacco ancora poco conosciuto, non appartiene a nessuna di queste due categorie: famosa per il suo gusto ricercato e "di basso profilo", lavora su diversi tipi di veicoli, dai camion alle Ferrari.

Alcantara, pelle e fibra di carbonio

L'ultima creazione di Carlex Design è la Ferrari 812 Superfast che vedete nelle foto e nel video qui sotto. Da fuori, la Ferrari non sembra aver subito modifiche particolari; dentro, invece, è molto speciale. La tappezzeria è stata completamente rifatta, dalle porte ai sedili passando anche per il cielo. In tutto l'abitacolo, l'Alcantara è la protagonista assoluta: ce n'è di diversi colori, sia gialla che nera, e riveste i sedili e diversi dettagli più piccoli come la palpebra del quadro strumenti.

Oltre al giallo e al nero si trovano anche punti di contrasto bianchi e fibra di carbonio. L'interno padiglione è in Alcantara e, in rilievo, è ricamato il logo Ferrari in bianco. Tutto il resto è rivestito con materiali di alta qualità, con il tuner che offre una scelta molto ampia di pelli di rivestimento. Per averne un'idea, cliccate sul video qui sotto.

Sotto il cofano il V12

Sotto il cofano, questa Ferrari 812 Superfast non ha subito modifiche: il V12 aspirato è stock e produce sempre 789 CV e 718 Nm di coppia massima. A livello di prestazioni, copre lo 0-100 km/h in 2,9 secondi con una velocità massima di oltre 350 km/h.

Carlex Design non ha rivelato il prezzo dell'aggiornamento, né sulle pagine social né sul sito ufficiale.