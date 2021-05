Si avvicina il 95esimo compleanno per Touring Superleggera e l'atelier milanese, famoso per aver disegnato numerose Alfa Romeo tra gli anni '20 e '60, la celebre Aston Martin DB5 e la prima Lamborghini di sempre, la 350 GT, si prepara a festeggiare nel migliore dei modi.

Un teaser ha infatti anticipato l'arrivo di una speciale supercar, nell'immagine ancora coperta da un telo e affiancata dalla Disco Volante e dall'Aero 3, tra le ultime e più famose creazioni firmate Touring.

Meccanica ad hoc

Finora Touring ci ha abituati a modelli sportivi con motore in posizione anteriore, la prossima creazione però avrà il propulsore posizionato centralmente, abitacolo due posti e una potenza decisamente elevata. L'atelier milanese non ha ancora rivelato dettagli e specifiche tecniche, ma ci aspettiamo un valore superiore ai 700 CV, per competere con le migliori supercar italiane.

Alfa Romeo Disco Volante Spyder

A livello di design, il nuovo modello condividerà diversi elementi con le Touring più recenti: ecco spiegato il perché della presenza della Disco Volante della Aero 3 nell'immagine teaser che vedete in copertina.

Pronta al giro del mondo

In ogni caso, la supercar che celebrerà i 95 anni dalla nascita dell’azienda è nelle fasi finali della produzione e verrà presentata il prossimo giugno. Touring programma di presentare l’auto ad eventi glamour come The Quail (previsto il 13 agosto a Carmel, in California), The Bridge (18-19 settembre a New York), Salon Privé (1-4 settembre a Woodstock, Inghilterra) e al Gran Premio di Zoute (7-10 ottobre in Belgio).

Naturalmente, proprio come i modelli precedenti, l’auto verrà prodotta in tiratura limitatissima. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i segreti della nuova Touring Superleggera.