Tra le offerte di maggio, ci sono molte proposte di veicoli con motore elettrico: ad esempio, in casa Renault c’è l’offerta Renault Easy sulla recente Clio Hybrid E-Tech, dotata del sistema full hybrid da 140 CV.

Il listino iniziale di una nuova Clio Zen Hybrid E-Tech 140 sarebbe pari a 21.950 euro, mentre grazie all’offerta Renault Easy il prezzo scende a 17.600 euro, in caso di permuta o rottamazione di un usato di proprietà da almeno sei mesi.

L’anticipo è di 5.550 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 119,50 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,49%); questo importo comprende anche Finanziamento Protetto e Pack Service con tre anni di furto e incendio, un anno di Driver insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 30.000 km.

Al termine, la rata finale è di 10.755,50 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Con o senza incentivi statali, le proposte di finanziamento mantengono più o meno le medesime caratteristiche. In questo caso, Renault offre lo sconto sul listino, rate mensili piuttosto basse e alcuni utili servizi inclusi nel pagamento, come assicurazioni e garanzie.

Svantaggi

E’ richiesto comunque un usato di proprietà da almeno sei mesi, anche se con regole meno ferree rispetto a quelle degli incentivi statali. L’anticipo supera i 5.000 euro, e la maxi rata è piuttosto alta: più che per l'acquisto completo, la promozione è pensata per la restituzione finale, come un leasing.

In sintesi