Dovete partire per le vacanze e avete molta fretta? Se possedete una Porsche, la Casa tedesca ha realizzato uno speciale portapacchi capace di resistere a velocità di 200 km/h.

Come si può immaginare, non si tratta di un comune portapacchi, ma di una soluzione studiata da Porsche nei minimi dettagli dal punto di vista ingegneristico. L’idea di unire praticità e resistenza alle alte velocità si combina bene con l’immagine di sportiva “tuttofare” della Taycan Cross Turismo. Tuttavia, il box è disponibile anche per l'ammiraglia Taycan.

Progettazione da supercar

Il portapacchi è rifinito in nero lucido e gli elementi laterali sono disponibili nelle colorazioni Dolomite Silver, Bianco Carrara e Grigio Vulcano. Eventualmente, Porsche può verniciare questi dettagli con un colore personalizzare o lasciarlo solo col primer. In questo modo, il cliente può decidere il colore in un secondo momento.

Come un’auto ad alte prestazioni, anche il box portatutto è stato “plasmato” e testato nella galleria del vento. L’obiettivo, infatti, è stato quello di creare una forma aerodinamica per non ridurre drasticamente le prestazioni della supercar tedesca. Il design “a goccia” riduce la resistenza all’aria e non influisce eccessivamente, quindi, sull’autonomia della batteria dell’auto.

Jochen Schmid, direttore degli accessori Porsche, ha anche ammesso che il box è stato testato per migliaia di chilometri su strada e pista.

Praticità extra

Il box ha una capacità di 480 litri e 75 kg e si lega al tetto dei modelli Taycan attraverso un rapido sistema di fissaggio a tre punti. Secondo Porsche, il portapacchi può ospitare cinque paia di sci o tre snowboard.

La soluzione è già in vendita ad un costo di 1150 euro. Con 350 euro in più si possono avere anche le finiture laterali colorate (200 euro, invece, se si sceglie la vernice primer).