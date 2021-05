L'Alfa Romeo Giulietta non è più in produzione da alcuni mesi e non può essere configurata a piacere, ma chi la vuole comprare può ancora fare affidamento sulle vetture in stock presenti in tantissime concessionarie italiane.

La cinque porte del Biscione prodotta dal 2010 al 2020 non ha al momento un'erede vera e propria, ma il SUV Tonale dovrebbe colmare il vuoto lasciato dalla Giulietta a partire dal 2022.

Quelli che ne hanno già avuta una e vogliono fare il bis, oppure intendono assaporare per la prima volta il piacere dell'Alfa compatta, possono ancora acquistare una delle ultime Giulietta disponibili nelle scorte degli showroom. Per facilitare la scelta il sito ufficiale Alfa Romeo propone proprio una pagina delle auto in pronta consegna. Vediamo come funziona, quante Giulietta si trovano e a quali prezzi.

Scelta tra 1.4 benzina e 1.6 diesel

Iniziamo col dire che le Giulietta disponibili presso la rete delle concessionarie Alfa Romeo sono quelle del listino 2021 e sembrano essere davvero tante, tutte col motore 1.4 Turbo Benzina 120 CV o col diesel 1.6 JTDM, sempre da 120 CV.

Gli allestimenti sono quello base Giulietta, lo Sprint e il Ti, mentre non compare nelle ricerche alcuna Veloce col 2.0 JTDM da 170 CV. Ricordiamo invece che la Giulietta a benzina è disponibile solo con cambio manuale a 6 marce, mentre la 1.6 JTDM c'è sia col cambio manuale che con l'automatico 6 marce a doppia frizione TCT.

Da 19.000 a 29.000 euro

Il numero di Alfa Romeo Giulietta disponibili nelle concessionarie italiane varia molto a seconda delle città e delle province, così come i prezzi che sono però tutti scontati in maniera sensibile rispetto a quelli di listino, soprattutto nel caso delle offerte online.

Basti dire che alcune Giulietta, soprattutto a benzina, sono offerte a cifre di poco superiori ai 19.000 euro, contro un listino di 25.000 euro. La maggioranza delle altre 1.4 TB 120 CV viene venduta ad un prezzo scontato che mediamente sta attorno ai 22.000 euro. Le versioni Ti più accessoriate e con i pacchetti di optional più ricchi possono anche superare i 27.000 euro.

Prezzi molto simili anche per le 1.6 JTDM 120 CV che partono dai 20.000 euro, stanno mediamente sui 23.000 euro scontati e possono avvicinarsi ai 29.000 euro se dotate di Pack Tech o Carbon Look.

Così si cercano online le ultime Giulietta nuove

Per sapere se c'è un'Alfa Romeo Giulietta nuova in una delle concessionarie della propria città o nelle vicinanze è sufficiente andare sulla pagina "stock locator" del sito ufficiale, scegliere i parametri di ricerca e prenotarla direttamente online.

Qui sotto tutti i filtri disponibili per ottenere il migliore risultato dalla ricerca tra le Giulietta in pronta consegna:

Modello: Giulietta

Posizione: CAP o città e km di distanza

Alimentazione: Benzina o gasolio

Allestimento: Giulietta, Sprint o Ti

Equipaggiamento

Colore esterno

Prezzo di listino

Una volta trovata la vettura che interessa si può aprire la scheda dettagliata che riporta tutte le caratteristiche e le dotazioni, il prezzo scontato e l'eventuale finanziamento disponibile, oltre a tutti i dettagli per contattare la concessionaria.

Se si vuole già prenotare l'auto online in modo che non sia venduta a qualcun altro, è invece necessario il passo successivo della registrazione del proprio account. In questo modo viene bloccato sulla carta di credito del cliente un importo di 500 euro che serve come pre autorizzazione e che sarà utilizzata come caparra dal concessionario sul successivo contratto d'acquisto.