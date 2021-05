Alla fine mancava giusto lei, la più classica delle Jeep: ora anche la Wrangler ha la sua versione ibrida plug-in. La sigla è sempre 4xe, e tra le promozioni di maggio si può acquistare con un finanziamento un po’ diverso da altri, che prende il nome di Jeep Free.

In pratica, la Jeep Wrangler 4xe Unlimited Sahara ha un prezzo di 69.550 euro, ad esclusione di IPT e PFU. Con questo finanziamento si paga un anticipo di 20.000 euro, che nella promozione si indica come “meno della metà” del costo iniziale, ma che in questo caso è meno di un terzo del listino.

Per 24 mesi, quindi, non si pagano proprio le rate (TAN 0%, TAEG 0,75%): rimane la sostanziosa rata finale di 41.003,71 euro, per un totale di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Al termine, come di consueto, si può sostituire, restituire o tenere la vettura, anche rifinanziando la rata.

Vantaggi

Non essendo prevista rottamazione, l’anticipo di 20.000 euro può essere almeno in parte sostituito da un usato in permuta. Il listino iniziale è ribassato di oltre 8.500 euro, e con i due anni senza rata, al termine si può scegliere di riscattare i 41.000 euro mancanti, ma più probabilmente si opterà per la restituzione o la permuta con un’altra vettura.

Svantaggi

Se non c’è un usato in permuta, l’anticipo di 20.000 euro è certamente piuttosto alto, sebbene si tratti comunque di una vettura da quasi 70.000 euro. Attenzione alle spese in più: alcune sono indicate nell’esempio, e devono essere pagate in contanti, come i 325 euro di spese istruttoria, i 16 euro di bolli e i 200 euro di servizio marcatura.

In sintesi