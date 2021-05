Cambio d’abito per l’Audi e-tron che riceve il pacchetto S line black edition. L’allestimento regala alla SUV elettrica tedesca un impatto visivo ancora più grintoso e distintivo ed è disponibile anche per la variante Sportback.

Audi, quindi, continua ad investire sulla prima elettrica a ruote alte della gamma introdotta nel 2019. In meno di due anni sono già state costruite 100 mila e-tron.

Total black

La Black Edition aggiunge un tocco di nero a diversi dettagli della e-tron. In particolare, la griglia, i badge Audi ed e-tron e gli specchietti retrovisori presentano un look ancora più aggressivo. Anche i cerchi in lega da 21” sono rigorosamente neri e creano un contrasto cromatico molto sportivo con le pinze dei freni arancioni. Inoltre, quando si aprono le portiere viene proiettata sull’asfalto la scritta “e-tron Black Edition”.

A bordo si trovano gli elementi principali delle versioni S Line. Non mancano quindi i sedili sportivi neri con cinture di sicurezza arancioni. La parte centrale dei sedili e i pannelli delle portiere sono realizzati in materiale Dinamica, una speciale microfibra composta al 45% da poliestere riciclato derivante dalle bottiglie di plastica. Il quadro strumenti è rivestito in pelle ed è impreziosito da inserti in fibra di carbonio.

La e-tron black edition può essere richiesta nelle colorazioni Chronos Gray, Glacier White e Mythos Black.

I prezzi

La S Line Black Edition è disponibile per entrambe le motorizzazioni di e-tron ed e-tron Sportback. L’allestimento, quindi, si può abbinare sia alla 50 quattro da 313 CV che alla 55 quattro da 408 CV.

Nel primo caso il prezzo di partenza è di 79.350 euro, mentre nella 55 si sale a 91.750 euro. Se invece si sceglie la versione Sportback è necessario aggiungere 2250 euro ad entrambi i prezzi.

L’allestimento è già ordinabile nelle concessionarie di tutta Europa.