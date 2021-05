A partire da giugno le concessionarie Jeep accoglieranno il debutto europeo e italiano della Jeep Wrangler 4xe, la fuoristrada con motorizzazione ibrida plug-in con 380 CV, 50 km di autonomia elettrica e un prezzo base di 69.550 euro.

Nel corso della presentazione ufficiale fatta oggi online son state mostrate per la prima volta tutte le foto delle Wrangler 4xe europee presenti in listino, dall'allestimento d'ingresso Sahara alla più estrema Rubicon.

Tante foto per conoscere ogni dettaglio

Con questa "valanga" di foto è possibile scoprire meglio alcuni dettagli fino ad ora conosciuti solo attraverso le parole dei comunicati stampa, come ad esempio il posizionamento della presa di ricarica elettrica alla base del montante anteriore sinistro o la soluzione dei sedili posteriori ribaltabili in avanti per lasciare libero accesso alla batteria agli ioni di litio da 17 kWh di capacità.

Tra l'altro il posizionamento della batteria sotto i sedili posteriori ha permesso di mantenere invariata la capacità di carico del vano posteriore che resta, come sulle altre Wrangler, di 533 litri. Nel corso della conferenza stampa di lancio sono state anche confermate potenza e prestazioni della Wrangler 4xe per il nostro mercato: 2.0 turbo benzina da 380 CV, 637 Nm e 6,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

La conferenza stampa e il video di lancio

In fuoristrada a zero emissioni

L'insieme delle nuove foto e del video di presentazione ci mostra anche le capacità offroad della Jeep Wrangler 4xe che oltre a mantenere gli angoli d'attacco e d'uscita già noti sfrutta le quattro ruote motrici con marce ridotte selezionabili in tutte le modalità di guida (Hybrid, Electric ed E-Save) e gli assali Dana 44.

La capacità di guado arriva a 76 cm e quando la batteria è carica si possono affrontare i più impegnativi passaggi in fuoristrada nel totale silenzio della sola trazione elettrica, come dimostra soprattutto la specialistica versione Rubicon.

Prezzi e dotazioni

Ricordiamo che la Jeep Wrangler 4xe è disponibile esclusivamente con carrozzeria a quattro porte Unlimited, negli allestimenti Sahara e 80th Anniversary con hard top di serie e Rubicon con soft top di serie. A causa del prezzo e delle emissioni di CO2 superiori ai limiti, la Wrangler 4xe non rientra al momento nello schema degli incentivi statali.

Sahara Rubicon 80th Anniversary Jeep Wrangler Unlimited 69.550 euro 71.050 euro 71.900 euro

Tutte le Wrangler 4xe hanno nella dotazione standard il climatizzatore automatico bizona, i vetri oscurati, i fari aLED, i cerchi da 18" (da 17" la Rubicon), gli specchietti riscaldati a regolazione elettrica, l'impianto audio premium Alpine a 9 altoparlanti e subwoofer da 552 W e lo schermo 8.4” Uconnect con Android Auto/Apple CarPlay.