Dopo aver presentato l'edizione speciale 80° Anniversario della Renegade per celebrare gli 80 anni dalla nascita del brand, Jeep amplia l'offerta estendendola a tutti i modelli presenti a listino. La versione celebrativa, infatti, sarà declinata anche su Wrangler, Compass e Gladiator.

I primi due sono già disponibili da questo mese nelle concessionarie, mentre le versioni 80° Anniversario di Compass restyling 2021 e di Gladiator arriveranno in primavera.

Basata sulla versione più venduta di ciascun modello, la 80° Anniversario introduce elementi di design esclusivi e contenuti tecnologici all'avanguardia. Vediamo le caratteristiche di questa edizione speciale modello per modello.

Jeep Renegade 80° Anniversario

Già disponibile presso le concessionarie, la Jeep Renegade 80° Anniversario propone diversi elementi caratteristici. Il design esterno è impreziosito da inserti Granite Crystal sulla griglia frontale, cerchi in lega da 18", vetri oscurati, gruppi ottici Full LED e il badge celebrativo.

Questo compare anche all'interno dell'abitacolo sui sedili in tessuto grigio con trama a rombi. Il sistema di infotainment Uconnect offre uno schermo touchscreen da 8"4 che ha come schermata iniziale la scritta "Since 1941".

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Renegade 80° Anniversario propone la versione aggiornata del 1.6 Multijet II che ora può contare su una potenza di 130 CV. A questo si aggiungono i turbo benzina 1.0 tre cilindri da 120 CV e 1.3 quattro cilindri da 150 CV, oltre alla versione ibrida plug-in 4xe da 190 CV a trazione integrale.

Jeep Wrangler 80° Anniversario

L'edizione speciale di Jeep Wrangler è facilmente riconoscibile grazie a diversi elementi estetici che la caratterizzano. Tra questi troviamo i cerchi in lega da 18" bicolore, i fari Full LED, l'hard top in tinta carrozzeria e lo speciale badge "80th Anniversary" sui parafanghi anteriori.

L'interno dell'abitacolo propone sedili in pelle nera con cuciture in tungsteno e badge, il sistema Uconnect da 8"4 compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e l'impianto audio Alpine a 9 altoparlanti.

La versione speciale è proposta fin da subito con il 2.0 quattro cilindri turbo benzina da 272 CV a cui si affiancherà in primavera la versione Wrangler 4xe con tecnologia ibrida plug-in.

Jeep Compass 80° Anniversario

Non solo versione speciale ma anche restyling di metà carriera per Compass, che proporrà l'allestimento 80° Anniversario direttamente sul modello aggiornato MY2021. Oltre ad un design esterno impreziosito da cerchi in lega da 18", badge celebrativi e gruppi ottici a Led diurni più sottili, quello che cambia maggiormente è l'interno dell'abitacolo.

La nuova plancia dal design rinnovato ospita, infatti, il nuovo sistema di infotainment con schermo da 10"4 montato a sbalzo. Per il momento non sono ancora state comunicate informazioni sui motori anche se è sicura la presenza della versione ibrida plug-in 4xe.

Jeep Gladiator 80° Anniversario

Con la primavera anche l'imponente pick-up Jeep Gladiator si offrirà nell'edizione 80° Anniversario, che si distingue per cerchi in lega da 18" con finitura Granite Crystal, dettagli Neutral Gray Metallic e parafanghi in tinta con badge celebrativi.

All'interno spiccano i sedili in pelle nera con finiture tungsteno, il sistema di infotainment Uconnect 4 con schermo da 8"4 e tappetini dedicati. Per quanto riguarda le motorizzazioni, su Gladiator 80° Anniversario avremo Il potente 3 litri 6 cilindri a V da 264 CV e 600 Nm di coppia abbinato al cambio automatico a 8 rapporti.

Il programma fedeltà

Oltre all'introduzione dell'edizione celebrativa, tutti i clienti che acquisteranno da gennaio un modello My2021 o della serie speciale 80° Anniversario potranno usufruire del nuovo programma di fedeltà Jeep Wave.

Questo include diversi servizi e vantaggi dedicati tra cui i primi due tagliandi entro 24 mesi dall'acquisto, l'assistenza stradale 24/7 e due anni di manutenzione ordinaria.