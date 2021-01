Il restyling della seconda generazione della Jeep Compass è pronto a debuttare in Europa nell'edizione speciale 80° Anniversario, insieme agli altri modelli in gamma, tra cui la Renegade. La Compass 2021 è stata mostrata in anteprima durante la conferenza stampa per celebrare gli 80 anni dalla nascita del brand ed è attesa a primavera.

Il SUV, che con la seconda generazione rappresenta uno dei modelli di maggior successo per la Casa americana, punta ad essere una delle novità di punta del 2021 e a mantenere un ruolo di primo piano sul mercato, dove si è affermato nel 2020 anche come seconda PHEV più venduta in Italia con la versione 4xe.

Frontale moderno

Le modifiche principali della Jeep Compass MY2021 riguardano il frontale. La nuova Jeep Compass ha una calandra a sette feritoie ridisegnata con inserti cromati e fari diversi, dalla forma più assottigliata e dotata di nuove luci diurne a LED. Restando alle modifiche esterne, arrivano nuovi paraurti sia davanti che dietro.

La versione 80th Anniversary si riconosce inoltre per i dettagli in nero semi lucido Granite Crystal, i cerchi in lega da 18" dal design inedito.

Nuovo schermo da 10,1"

Salendo a bordo si notano i sedili con rivestimento in tessuto a rombi o, in alternativa, in pelle nera con cuciture a contrasto e finiture in nero lucido.

Spicca inoltre la nuova consolle centrale, ridisegnata per fare spazio al più evoluto sistema multimediale con schermo tattile di 10,1" montato a sbalzo (nella versione attuale è di 8,4"). Che, con tutta probabilità, sarà l’interfaccia del sistema multimediale di ultima generazione Uconnect 5.

Motori confermati

Nulla dovrebbe cambiare, invece, a livello di motorizzazioni. A listino dovrebbero restare disponibili sia le versioni a benzina 1.3 Turbo da 130 o 150 CV, sia quella a gasolio spinta dal Multijet 1.6 da 120 CV.

A queste si aggiungono le già citate ibride plug-in 4xe che abbinano al 1.3 Turbo delle versioni a benzina un modulo elettrico che oltre a garantire la trazione integrale innalza la potenza a 190 o 240 CV in base alla versione.

Il video della presentazione: