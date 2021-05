La guida autonoma arriva anche nelle auto compatte. La Volkswagen Polo restyling, infatti, è la prima del suo segmento ad essere equipaggiata con un sistema di guida che controlla sterzo, acceleratore e freno senza l’intervento del guidatore. Il pacchetto si chiama IQ.DRIVE Travel Assist ed è disponibile anche per Golf, Tiguan, Passat e Touareg.

Come funziona

Per attivare l’IQ DRIVE è sufficiente premere un comando sul volante multifunzione. Una volta fatto, l’auto controlla l’andatura mantenendosi al centro della carreggiata. Il sistema sfrutta l’azione combinata del cruise control adattativo e del mantenimento di corsia.

Entrando nel dettaglio, il primo permette alla Polo di mantenere la velocità impostata dal guidatore e di regolarla in base alle condizioni di guida. Nello specifico, l’auto riconosce i segnali stradali (e, di conseguenza, i limiti di velocità) e la distanza dal veicolo che la precede. Il tutto dialoga anche col sistema di navigazione e con l’avviso anticollisione. Così l’auto riesce moderare la velocità e a ripartire quando ha strada libera.

Il sistema di mantenimento della corsia utilizza una telecamera installata sul parabrezza che individua le linee delle corsie. In questo modo, il dispositivo può agire eventualmente anche sul volante per evitare le sbandate involontarie.

Anche durante l’utilizzo dell’IQ DRIVE è obbligatorio tenere le mani sul volante per essere preparati a qualsiasi imprevisto.

Disponibile al lancio

Il dispositivo può essere attivato tra i 30 e i 210 km/h se si sceglie la Polo con cambio manuale a 5 o 6 rapporti. Nelle versioni equipaggiate col cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 marce, invece, il sistema è attivabile anche da fermo. Ciò significa che l’auto può rallentare fino a fermarsi del tutto e ripartire.

Il sistema sarà equipaggiato di serie sugli allestimenti più completi Style e R-Line della Polo restyling, la quale debutterà in concessionaria il prossimo ottobre. Il prezzo di queste versioni partirà da 22.200 euro per la versione 1.0 TSI da 95 CV (25.300 euro, invece, per la 1.0 TSI da 110 CV).