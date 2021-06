La Fiat Panda rimane una best-seller nel mercato italiano, e lo è ancora di più la versione ibrida, che Fiat propone nel mese di giugno in promozione con un’offerta che, come spesso accade, si distingue da quella di altre concorrenti.

Innanzi tutto grazie agli incentivi Fiat, è previsto uno sconto sul listino: la Panda 1.0 70 cv Hybrid Euro 6d, che ha un costo di 13.900 euro, passa a 11.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2011 e di proprietà da almeno 12 mesi; se poi si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid, l’importo scende fino a 9.500 euro.

In caso di finanziamento MiniRata, non è previsto anticipo, e le rate sono in tutto 24 da 104,58 euro, più 72 da 156,21 euro, incluse le spese di incasso di 3,5 euro a rata (TAN 6,85%, TAEG 9,53%). Non è quindi prevista la rata finale: al termine del finanziamento, si acquista la vettura.

C’è però una novità pensata appositamente per l’estate, l’iniziativa Operazione Vacanze, sempre per il solo mese di giugno, e valida per l’Italia, San Marino e Città del Vaticano: gli acquirenti privati riceveranno un buono Alpitour del valore di 300 euro, valido per partenze entro il 30/04/2022 e con prenotazioni entro il 31/10/2021.

Vantaggi

L’acquisto di una Fiat nel periodo estivo è spesso supportata da promozioni interessanti nel nostro mercato. Già la Panda Ibrida costa meno di 10.000 euro, non si versa anticipo, e le rate dei primi due anni sono di circa 105 euro al mese.

Per i mesi successivi, è già previsto il finanziamento completo, quindi senza chilometraggio massimo, o maxi rata. E in più c’è una promozione di 300 euro su una vacanza: considerata la voglia di ripartenza, non è male, anche dal punto di vista psicologico.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione o la permuta di un veicolo, e sono da calcolare arrotondamenti e oneri finanziari. Il finanziamento è molto lungo, arrivando fino a otto anni: decisamente pensato per tenere la vettura per molto tempo, fino ad averla in proprietà, ma con un TAEG ovviamente più alto della media, che si avvicina al 10%.

In sintesi