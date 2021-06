Le Case automobilistiche continuano le offerte anche sulle motorizzazioni diesel, nel corso del mese di giugno: ad esempio Opel, propone la Astra Sports Tourer 1.5 CDTI 105 CV Edition 2020 a 20.100 euro, che scendono a 19.100 euro con l’adesione al finanziamento Scelta Opel.

Il vantaggio include 750 euro di extra sconto compilando il form e richiedendo un preventivo tramite il sito ufficiale: questa particolare promozione si chiama “Speciale Voucher” online, e prevede la permuta di una vettura.

Con un anticipo di 3.700 euro, le rate mensili sono quindi 35 da 199 euro (TAN 6,45%, TAEG 8,08%), mentre la maxi rata finale ammonta a 11.420,76 euro, per un totale di 45.000 km. L’esempio comprende la garanzia Scelta Opel, che comprende Protezione Salute gratuita per un anno, Perdita d'Impiego, Inabilità, Vita, Estensione di Garanzia, assicurazione Incendio e Furto.

Vantaggi

L’offerta per l’Opel Astra nella versione Station Wagon permette di risparmiare parecchio già nel costo iniziale, grazie ad una combinazione di sconti. Anche la rata, inferiore ai 200 euro, consente di dilazionare bene la spesa, e in più sono comprese assicurazioni ed estensione di garanzia, ma anche la protezione salute per un anno.

Svantaggi

Per ottenere tutti gli sconti indicati, occorrono una permuta e la richiesta di un preventivo online. L’anticipo è comunque di 3.700 euro, mentre il tasso di interesse si avvicina al 6,45%: c’è chi in questo periodo fa meglio, comprese le offerte a tasso zero.

In sintesi