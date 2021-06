Se si pensa ad un’auto nuova dal prezzo conveniente, viene in mente la Dacia Sandero, che continua nel mese di giugno ad essere offerta con rate di 3 euro al giorno. Ovviamente, Dacia utilizza questo annuncio per attirare la clientela: si tratta, ovviamente, di una rata di circa 90 euro da pagarsi ogni mese, e che riguarda il modello alla base della gamma.

La Dacia Sandero Streetway Access 1.0 SCe da 65 CV, senza obbligo di permuta o rottamazione, ha un listino ridotto a 8.550 euro; si versa un anticipo di 2.400 euro, e poi le rate mensili sono 36 da 89,78 euro (TAN 5,25%, TAEG 8,40%), più la rata finale da 4.706 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

L’importo comprende anche le assicurazioni su finanziamento protetto, e un pack service con tre anni di furto e incendio e un anno di driver insurance. Al termine, ci sono le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Vantaggi

Difficile trovare un modello di questa categoria, oltretutto rinnovato da poco, dal costo così ridotto: l’anticipo di 2.400 euro può essere facilmente compensato con la permuta di un modello anche non recente, mentre la rata inferiore a 90 euro al mese è decisamente sostenibile. Interessante anche la quantità di servizi compresi nel pagamento, come il finanziamento protetto.

Svantaggi

L’esempio riguarda il modello base, che ha alcuni optional come la frenata di emergenza automatica, ma non motorizzazioni e allestimenti delle versioni superiori; sarebbe interessante, ad esempio, un’offerta in primo piano nella comunicazione ufficiale sulla Stepway. Attenzione anche alla spesa totale: le rate sono basse, ma ci sono i costi fissi.

In sintesi