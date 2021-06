Ovviamente, nel mese di giugno si possono trovare offerte su veicoli come i recenti SUV delle Case europee: ad esempio, Skoda propone tutta la propria gamma di Sport Utility in offerta, e tra questi la Skoda Kodiaq, modello di grandi dimensioni, in un allestimento dotato di accessori che vanno dalla guida autonoma di livello 2 a molti ausili elettronici dentro e fuori.

La Skoda Kodiaq Style 1.5 TSI 150 CV ha un listino di 33.550 euro, che può scendere a 27.900 euro con permuta o rottamazione, e con il finanziamento Skoda Clever Value. Dopo un anticipo di 7.094,46 euro, le 35 rate mensili successive ammontano a 199 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,97%).

Al termine, la rata finale, che è pari al valore futuro garantito, è di 16.994,41 euro; nella rateazione è compreso anche il pacchetto di manutenzione Skoda Service Care Basic, per un totale di 4 anni o 60.000 km.

Vantaggi

Considerata la categoria del modello, l’offerta può essere sicuramente interessante: lo sconto supera i 5.600 euro, e le rate sono inferiori ai 200 euro. Lodevole anche l’offerta del pacchetto di manutenzione per quattro anni, uno in più rispetto alla durata delle rate mensili.

Svantaggi

L’anticipo di oltre 7.000 euro è piuttosto consistente, sia pur proporzionato al prezzo iniziale: meglio compensare subito con la permuta di un usato con un certo valore.

In sintesi