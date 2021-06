No, la Mitsubishi Lancer Evo non tornerà. Il ritorno della mitica berlina sportiva non è nei programmi della Casa giapponese. A riportarlo è la testata Response che cita le parole del CEO di Mitsubishi Takao Kato. Secondo il dirigente “il brand non è ancora abbastanza forte per permettersi una nuova edizione della Lancer”.

Niente da fare

Si tratta di una vera doccia fredda per tutti gli appassionati. Lo scorso maggio la Casa aveva annunciato il ritorno del marchio Ralliart, la divisione sportiva da sempre associata ai modelli più spinti di Mitsubishi.

Mitsubishi Lancer Evo X

La notizia aveva riacceso la speranza di rivedere una Lancer a distanza di 13 anni dal lancio dell’Evo X. Tuttavia, il ruolo di Ralliart riguarderà esclusivamente accessori e kit estetici e non è in programma un modello ad alte prestazioni.

La situazione è abbastanza paradossale se si considera anche che il ritorno della Lancer Evo, secondo alcuni rumors, è stato richiesto da diversi azionisti di Mitsubishi.

I prossimi passi di Mitsubishi

Alla base dei “non-piani” riguardo la Lancer Evo c’è la strategia di elettrificazione. La Casa giapponese vuole dare la massima priorità allo sviluppo di tecnologie ibride ed elettriche da implementare sui propri modelli.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

L’azienda starebbe concentrando i suoi sforzi soprattutto sul mercato Orientale, ma non dimenticherà l’Europa. In virtù dell’alleanza con Renault e Nissan, il brand presenterà nei prossimi anni due nuovi modelli. Oltre alla conferma dell’Eclipse Cross ibrida plug-in, potremmo presto vedere una nuova Space Star, la prossima generazione del pick-up L200 e due SUV/crossover.

Chissà se, una volta presentate queste novità, Mitsubishi riprenderà in considerazione l’idea di una Lancer Evo, magari in chiave ibrida. A fare una scelta simile con uno dei suoi modelli sportivi di punta potrebbe essere Honda. La prossima Civic Type R, infatti, potrebbe ricevere un powertrain ibrido.