Mitsubishi sta lentamente massimizzando i vantaggi delle sue partnership globali. Come sappiamo, la Casa giapponese lancerà dal 2023 in Europa due modelli prodotti con Renault ma, prima, proporrà sul mercato cinese un nuovo crossover elettrico frutto della joint venture con la Guangzhou Automobile Group (GAC).

Il concept di questo nuovo SUV EV, il Mitsubishi Airtrek, sarà svelato nei prossimi giorni al Salone di Shanghai. Per il momento ci sono le foto teaser che potete vedere in questo articolo.

Cosa sappiamo

Da quanto possiamo intuire dalle immagini, si tratterebbe di un crossover compatto che, in termini di dimensioni, andrebbe ad inserirsi in gamma tra la Outlander e la Eclipse Cross, per cui tra i 4,40 metri e i 4,70. Mitsubishi non ha rivelato molto, ma ha anticipato alla stampa locale che la versione definitiva sarà lanciata sul mercato cinese entro la fine di quest'anno.

Mitsubishi spiega che la formula alla base del nuovo SUV si basa sulla cosiddetta filosofia "e-cruising SUV" che si concentra su tre parole chiave, "elettrico", "espansione" ed "espressività". La macchina "avrà quell'aspetto sofisticato e particolare tipico dei veicoli elettrici non perdendo, al tempo stesso, l'identità e il design delle ultime Mitsubishi. L'anteriore riprenderà sempre le linee del Dynamic Shield, perfetto per esprimere la potenza, le prestazioni e il carattere che ci si aspetta da ogni modello Mitsubishi".

Per il momento non si sa ancora nulla sul design definitivo e sulle specifiche tecniche, ma sicuramente nei prossimi giorni se ne saprà di più considerando che tra meno di sei mesi la macchina arriverà in vendita sul mercato. Solamente in Cina però, perché non sembrano esserci speranze di vederla sulla strade americane o europee.