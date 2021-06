Dopo un interim nelle mani di David Durand, Dacia ha nominato il suo nuovo responsabile del design: si tratta di Miles Nurnberger, che dal primo settembre 2021 prenderà quindi le redini dello stile della Casa rumena. Il designer riporterà direttamente Laurens van den Acker, a capo del design del Gruppo Renault.

Il designer inglese prenderà il posto di Alejandro Mesonero-Romano, arrivato in Dacia poco dopo la nomina di Luca de Meo come nuovo presidente della Casa francese per poi passare in Alfa Romeo, per la quale guiderà lo stile del futuro a partire dal 1° luglio del 2021.

Chi è Miles Nurnberger

Nato nel 1976 Miles Nurnberger nel 1998 si è laureato in Automotive Design presso l'universtità di Coventry, per poi approdare nel 2000 in Ford come designer per il marchio di lusso Lincoln. Da lì nel 2003 è tornato al di qua dell'Atlantico come designer del Gruppo PSA, dove è rimasto fino al dicembre del 2007.

Da dicembre 2008 il lavoro in Aston Martin, dove Nurnberger ha ricoperto differenti ruoli per diventare a luglio 2016 capo dello stile degli esterni e, da maggio 2018, responsabile globale dello stile della Casa inglese. A lui si devono modelli come Aston Martin DB11, la Vantage V12 Speedster, la one-off Victor, il SUV DBX la prossima hypercar Valkyrie.

Da una sportività british alla razionalità Dacia, per la quale il futuro ha in serbo numerosi modelli completamente nuovi - a partire dal grosso SUV Bigster - con un cambio di linguaggio netto e sottolineato dal nuovo logo, presentato pochi giorni fa.

Il nuovo logo Dacia Dacia Bigster Concept

Modelli che, a partire dalla nuova generazione di Dacia Duster, da una parte dovranno mantenere la semplicità tipica della Casa, dall'altra proporre un design maggiormente caratterizzato e moderno.

Le reazioni

A dare il benvenuto in Dacia ci ha pensato van den Acker, il quale ha commentato coì l'arrivo di