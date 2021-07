Snam4Mobility ha inaugurato oggi la sua prima stazione per il rifornimento self-service di metano e biometano. La controllata di Snam dedicata alla mobilità ha scelto Verona per lanciare il servizio diventato finalmente anche "fai-da-te".

Aperto 24 ore su 24, il distributore è gestito da Goldengas ed è il punto vendita numero 1.500 in Italia per il gas naturale. Il biometano avanzato, ricavato a partire da rifiuti organici e proveniente dall'impianto Snam di Albairate (MI), sarà disponibile nella stazione nei prossimi mesi.

Obiettivo decarbonizzare

All’inaugurazione era presente anche Federico Sboarina, sindaco di Verona, che ha esaltato il modello green della città: “Questa prima stazione self-service di gas e biometano rientra in tutte quelle iniziative che abbiamo voluto per favorire abitudini diverse”, che vanno “dall’aumento delle piste ciclabili, all’incremento delle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici”, senza dimenticare “l’arrivo dei monopattini, delle corsie ciclabili e il raddoppio delle postazioni di bike sharing con le biciclette elettriche”. L’obiettivo è “creare una mentalità più attenta all’ambiente e meno inquinante”.

È d’accordo Andrea Ricci, senior vice president filling stations di Snam4Mobility: “Il CNG e il biometano, che già oggi rappresenta oltre il 25% del gas usato per i trasporti in Italia, hanno un grande potenziale per decarbonizzare la mobilità di persone e merci, combattendo anche l’inquinamento”.

E arriva anche l'idrogeno

Per aiutare tutti gli automobilisti a effettuare il rifornimento in autonomia e sicurezza, Snam ha lanciato a novembre 2020 il sito iovadoametano.it, con una serie di informazioni su questo tipo di carburante e un video tutorial per risolvere ogni dubbio.

Ma i progetti della compagnia non si fermano qui, perché il piano strategico 2020-2024 prevede di realizzare 150 nuove stazioni di rifornimento per gas naturale e biometano in Italia e cinque per l’idrogeno.