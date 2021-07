Una compatta moderna e ibrida come la Hyundai i20 può essere acquistata fino al 31 luglio con un’offerta interessante, aderendo alla Maxi Rottamazione Hyundai e al finanziamento i-Plus Zero.

“Zero” significa che Hyundai, per questa promozione di luglio, propone il TAN a zero, ossia non ci sono interessi sulle singole rate: quindi la Hyundai i20 ConnectLine IMT 48V 1.0 T-GDI, dal valore di 20.200 euro, può venire a costare 16.600 euro, con 24 rate mensili da 148,33 euro (TAEG 2,16%). Al termine, rimane la solita maxi rata a 9.898 euro.

Il modello dispone di alcuni accessori, come Exterior Pack e alcuni sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense, come collisione frontale, mantenimento di corsia e rilevamento della stanchezza.

Nell’esempio, con il calcolo sulla provincia di Firenze, è anche compresa una completa assicurazione contro incendio, furto, cristalli, atti vandalici, eventi naturali, anche con assistenza furto e 24 mesi di valore a nuovo.

Vantaggi

L’offerta di Hyundai è sicuramente interessante per lo sconto iniziale fino a 3.300 euro, ma anche per il tasso zero, non frequentissimo in questo periodo, che consente di tenere la rata sotto i 150 euro. E in questa rata è compresa un’assicurazione molto completa per due anni.

Svantaggi

A parte gli oneri finanziari, rappresentati da quel 2,16% di TAEG, la limitazione principale della promozione sulla Hyundai i20 è che per aderire all’offerta occorre la rottamazione di un veicolo usato decennale: come dire che l’anticipo dovrà essere interamente versato.

In sintesi