In casa Jeep, 4xe significa ibrido Plug-in e trazione integrale: tra i modelli in promozione entro il 31 luglio c’è anche la Renegade 4xe, con varie possibilità di finanziamento. Ha una certa singolarità, anche se già nota nel gruppo FCA, la formula Jeep Free: si paga l’anticipo, e poi ci sono due anni interi senza versare rate.

Nel dettaglio, la promozione di luglio per la Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid prevede un forte ribasso del listino, da 39.150 a 29.920 euro, sfruttando però l’eventuale disponibilità degli incentivi statali, e su un gruppo di auto in pronta consegna nelle concessionarie Jeep.

Versando un anticipo di 7.000 euro, ci sono poi due anni senza rate (TAN 0%, TAEG 1,35%), mentre la maxi rata finale è pari a 22.919,65 euro, fino a un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Si tratta di una formula molto particolare, valida per chi ha già la possibilità di disporre della cifra per l'anticipo: di fatto, non ci sono altri pagamenti per due anni, a parte gli oneri finanziari, che non incidono troppo sul totale (1,35% è il valore del TAEG).

Svantaggi

Il finanziamento è pensato per chi, appunto, può versare subito l’anticipo, ma anche per chi pensa dopo due anni di passare ad un’altra vettura, visto che la rata finale si avvicina ai 23.000 euro sulla vettura di esempio.

In sintesi