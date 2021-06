Dopo quella dedicata agli Avengers, presentata in occasione del lancio di "Avengers: Infinity War", la Jeep Renegade torna ad affiancare l'Universo Cinematografico Marvel con la nuova serie speciale Impulse, disponibile da oggi in concomitanza con l'uscita del primo episodio della serie TV "Loki", disponibile in streaming su Disney+.

Un allestimento particolarmente ricco basato sulla top di gamma Limited e disponibile con 2 motorizzazioni: il turbodiesel Multijet II da 130 CV o il powertrain ibrido plug-in da 190 CV.

Cosa c'è

Di serie la Jeep Renegade Impulse monta cerchi in lega da 18" e il Function Pack, comprensivo di specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente,sistema Keyless, cassettino sotto il sedile passeggero, Reversible/Waterproof Cargo Storage, controllo remoto dei finestrini tramite chiave e chiusura specchietti retrovisori automatica.

Jeep Renegade 4xe

Sono inoltre compresi cruise control adattivo, climatizzatore bizona, monitor touch da 7" (da 8,4 sulla ibrida plug-in), barre sul tetto, frenata d'emergenza, riconoscimento dei cartelli stradali e sensori di parcheggio anteriori.

Prezzi e motorizzazioni

I prezzi della Jeep Renegade dedicata a Loki non sono ancora stati resi noti ma, basandosi sulla Limited, dovrebbero aggirarsi intorno ai 30.000 euro per la versione diesel e sui 38.000 per l'ibrida plug-in 4xe, mossa dal 1.3 turbo benzina unito a 2 elettrici alimentati da un pacco batterie da 11,4 KWh, in grado di muovere la Renegade a emissioni zero per circa 50 km.