Con il lancio dei nuovi modelli elettrificati della gamma Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe, arrivano sul mercato anche una serie di servizi e accessori di Mopar, l’official service partner dei brand di FCA.

Da una nuova gamma di personalizzazioni fino ad una soluzione domestica di ricarica per le prime ibride plug-in del marchio americano.

Il set "a tutto elettrico"

Debutta l'offerta di personalizzazioni Mopar per i due modelli elettrificati al lancio. Si tratta dei "Jeep Authentic Accessories powered by Mopar" e di "Jeep Performance Parts."

Fotogallery: Jeep Compass, Renegade 4xe Mopar Accessories

4 Foto

In sostanza gli acquirenti di Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe avranno a disposizione oltre 100 accessori per adattare la vettura alle proprie esigenze.

Primo fra tutti il Mopar 4xe pack, un set studiato per esaltare le caratteristiche da auto "elettrica". Comprende elementi stilistici "Blue" su cofano e calotte retrovisore, un anello in tinta sull’iconica griglia anteriore a sette feritoie e tappetini dedicati.

Ricarica come e quando vuoi

Mopar lavora con FCA anche per fornire le proprie soluzioni di ricarica. L’obiettivo è garantire ai clienti la possibilità di ricaricare in sicurezza la vettura, sia sfruttando le colonnine della rete pubblica che quella domestica.

Per la ricarica a casa, è disponibile anche in Italia la easyWallbox, uscita proprio in concomitanza con il lancio di Renegade 4xe e Compass 4xe.

Fotogallery: Easy Wallbox

5 Foto

A quanto sembra non serve nemmeno chiamare l’elettricista: basta fissarla al muro, collegarla alla normale presa domestica ed il gioco è fatto! Ricarica della vettura ad una potenza fino a 2,3 kW in circa 5 ore, o per lo meno, questo è il tempo stimato dalla Casa.

Se si ha l'esigenza un sistema più veloce, si può fare un upgrade di potenza a 7,4 kW (questa volta chiamando un professionista), che riduce l’attesa per una ricarica completa a poco meno di 2 ore.

La wallbox è anche connessa e può essere controllata dall’app my Uconnect con inclusa assistenza da remoto.