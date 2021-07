Nel sempre più popolare gruppo delle Sport Utility coupé, la Mitsubishi Eclipse Cross si distingue soprattutto per la tecnologia a trazione integrale, e ibrida plug-in. Fino al 31 luglio, l’offerta Mitsubishi MenoMille consente di accedere a un listino scontato, e a un finanziamento agevolato, in caso di permuta o rottamazione.

L’esempio ufficiale di Mitsubishi tra le promozioni di luglio prevede un listino molto ribassato per una Eclipse Cross PHEV, arrivando fino a 29.900 euro. Con un anticipo di 6.600 euro, le rate sono 84 da 373,39 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,86%), in modo da coprire interamente l’importo: non ci sono quindi maxi rate finali, né limiti chilometrici.

Su richiesta, possono essere aggiunte al finanziamento varie tipologie di assicurazione o servizi, mentre la Casa garantisce già 5 anni di garanzia e manutenzione.

Vantaggi

Su questa Eclipse Cross, dotata di una tecnologia attualissima, lo sconto iniziale è di ben 14.000 euro, ed è interessante il fatto che le rate da circa 373 euro coprano interamente il costo del modello: il finanziamento, insomma, è adatto per chi vuole tenersi l’auto in proprietà. Per i primi 5 anni, senza costi aggiuntivi, è compresa anche la garanzia della Casa.

Svantaggi

Si tratta del modello base con questa tecnologia, e l’offerta è fino ad esaurimento stock: possibile quindi che i costi salgano un po’. Il finanziamento di 7 anni è un po’ lungo, e non prevede un valore futuro garantito alla fine: occorre tenerne conto.

In sintesi