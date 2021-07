In caso di permuta e rottamazione, Mazda propone un Summer Bonus sui modelli della propria gamma fino al 31 luglio: ad esempio, c’è un’offerta sulla Mazda3 con tutte le motorizzazioni ibride leggere. La più conveniente è quella dalla potenza inferiore, 122 CV, con la carrozzeria a due volumi.

Per una Mazda3 5 porte 2.0 Executive 2WD 2021 con cambio manuale a 6 marce, Mazda indica tra le offerte di luglio la possibilità di ottenere un ribasso del prezzo di listino, che passa da 25.350 a 22.350 euro.

Con un anticipo di 7.020 euro, le rate mensili sono 36 da 218,96 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,44%); al termine, la rata finale ammonta a 10.140 euro, per un totale di 10.000 km all’anno, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Al finanziamento possono essere associati vari servizi facoltativi, mentre per accedere al Summer Bonus occorre un usato in permuta o da rottamare.

Vantaggi

Lo sconto iniziale ammonta a 3.000 euro, e le rate di circa 219 euro al mese sono sostenibili, con un tasso inferiore al 4%. Con il valore di un usato in permuta, si può ridurre l’anticipo di 7.020 euro.

Svantaggi

L’offerta è valida solo con permuta o rottamazione dell’usato. Ovviamente con motorizzazioni e allestimenti superiori, si spende qualcosa in più.

In sintesi