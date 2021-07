Dacia sarà presente all’IAA di Monaco con tutta la gamma attuale e futura. Uno dei modelli più interessanti e già annunciati è l’erede della Logan e della Lodgy. Le nuove foto spia di questo nuovo crossover a 7 posti ci danno la possibilità di farci un’idea migliore di come sarà la prossima Dacia.

Una Sandero coi “muscoli”

Il prototipo era già stato fotografato in altre occasioni e durante le fasi di test sulla neve. In questo caso, però, per la prima volta possiamo osservare i fari anteriori senza camuffature.

Il design delle luci ricorda quello della nuova Sandero Stepway ed è probabile che lo stile e le soluzioni siano riprese proprio dalla nuova generazione della compatta rumena. Ci aspettiamo, quindi, un look altrettanto robusto con barre sul tetto e protezioni in plastica sui paraurti e sulle fiancate.

La parte posteriore dovrebbe presentare un design inedito. Nelle foto si vede un portellone praticamente verticale, ma le mimetizzazioni rendono difficile scorgere i dettagli. In generale, comunque, il prototipo sembra avere un’altezza da terra maggiore rispetto alla Sandero Stepway.

A benzina e GPL

Il modello non ha ancora un nome ufficiale, ma dovrebbe essere il primo a sfoggiare il nuovo logo di Dacia. A livello di motorizzazioni, non dovrebbero essere in programma cambiamenti radicali. La misteriosa rumena a 7 posti potrebbe utilizzare gli stessi propulsori della Sandero, ovvero un 1.0 aspirato da 67 CV, un 1.0 turbo da 91 CV e una variante a GPL da 101 CV.

La nuova Dacia segnerà la prosecuzione di una stagione di rinnovamento in seno al brand nell’orbita Renault. Negli scorsi mesi è stata già presentata l’elettrica Spring, mentre nel 2022 e nel 2024 sono attesi due nuovi modelli del segmento B. Nel 2025, invece, sarà la volta della Bigster, il primo SUV di segmento C della Casa.