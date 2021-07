La E65 è stata la prima generazione degli anni 2000 della BMW Serie 7. L’ammiraglia del nuovo millennio disegnata da Chris Bangle ha portato con sé un cambiamento radicale dal punto di vista del design.

Alla base della rivoluzione stilistica potrebbe esserci stato però un prototipo mai visto prima: ecco la storia della Serie 7 ZBF.

"La futura famiglia BMW"

La ZBF, un acronimo che significa "Zukunftige BMW Familie" ("la futura famiglia BMW"), è stato mostrato per la prima volta dalla stessa Casa bavarese. Il modello è stato realizzato tra il 1995 e il 1996 ed è frutto di una competizione interna tra i designer BMW dell’epoca.

La "gara" tra i progettisti è una metodologia tuttora diffusa anche in altre case o gruppi come Renault o Stellantis. In questi casi, i designer entrano in competizione per disegnare un prototipo che si avvicini il più possibile alle richieste degli alti manager.

BMW Serie 7 ZBF insieme al prototipo BMW ICE

Questa curiosa Serie 7 ZBF attirò le attenzioni della dirigenza BMW, ma non venne mai effettivamente presentata alla stampa o ai saloni dell’auto.

Lo stile è decisamente insolito. Le linee ricordano vagamente quelle della Serie 3 degli anni ’90, ma i fari sono più allungati verso la calandra. Il grande doppio rene verticale, invece, sembra aver anticipato i tempi dell’attuale Serie 4, mentre le fiancate sono levigate e muscolose e ospitano ruote di dimensioni generose.

Abitacolo e strumentazione inedita

Piuttosto originali anche gli interni. Il look dell’abitacolo è diverso da quello delle BMW che siamo stati abituati a vedere e si nota una plancia in alluminio che integra i comandi per l’autoradio e le bocchette dell’aria condizionata.

Nel tunnel centrale s’intravedono alcuni pulsanti per gestire probabilmente le funzioni di un "primitivo" sistema d’infotainment. Sotto la "palpebra" del cruscotto, infatti, si nota un display, forse uno dei primi mai equipaggiati su una BMW.

È probabile che questa curiosa Serie 7 abbia anche anticipato i tempi dell’iDrive, ormai giunto all’ottava generazione.