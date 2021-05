BMW Group Classic è una rubrica video su YouTube che va alla scoperta delle icone del passato del brand dell’elica. Nello specifico, la protagonista del video di cui vi parliamo è la BMW M3 Compact, una delle sportive “dimenticate” degli Anni ’90.

Per certi versi ancora più sportiva dell'M3 tradizionale, può essere considerata la "nonna" di modelli moderni come la BMW M135i o la M2.

La storia

La Compact è stata la versione a tre porte della Serie 3 tra il 1994 e il 2005. Per undici anni, questo modello ha rappresentato ciò che è attualmente la Serie 1, ovvero la BMW più compatta (appunto) presente nella gamma. L’introduzione della Compact era strategica per la Casa, la quale voleva rivaleggiare con concorrenti come la Volkswagen Golf.

La Serie 3 Compact esordì sul mercato europeo con le motorizzazioni a benzina 316i e 318ti (rispettivamente da 102 e 140 CV) e con la diesel 318tds da 90 CV. Nel 1997 debuttò la 323ti alimentata da un 2.5 a 6 cilindri in linea in grado di raggiungere i 170 CV. Quest’ultima si trattava della versione (di serie) più potente della compatta tedesca.

Concorrenza interna

La più cattiva della storia, però, è stata la M3 Compact. Nata nel 1996 per celebrare il 50esimo anniversario della rivista tedesca Auto, Motor und Sport, BMW ne realizzò un solo esemplare interamente a mano. Il modello era, di fatto, una M3 generazione E36, ma con una carrozzeria a tre porte.

Vennero comunque aggiunti diversi optional esclusivi per questo modello come i sedili sportivi Recaro in fibra di carbonio, le cinture di sicurezza a 4 punti, volante e leva del cambio in alcantara e quattro terminali di scarico.

Il motore era lo stesso 3.2 a sei cilindri in linea della M3 normale da 321 CV. Tuttavia, i 23 cm in meno di lunghezza e i 150 kg in meno sulla bilancia, avrebbero permesso prestazioni sensibilmente migliori rispetto alla “sorella” a cinque porte. La conseguenza sarebbe stata quindi una concorrenza all’interno della stessa gamma.

Forse anche per questa ragione BMW non diede mai il semaforo verde alla produzione in serie del modello, il quale rimane uno dei più estremi costruiti dalla Casa negli Anni ’90.